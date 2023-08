Tripulación de helicóptero desaparecido sobrevivió accidente en la Amazonía brasileña

La tripulación de un helicóptero desparecido desde el miércoles, cuando sobrevolaba la Amazonía brasileña, realizó este sábado contacto y confirmó que los tres ocupantes sobrevivieron al accidente.

"Consiguieron reparar el radio y mandar un mensaje para decir en dónde están", dijo Muller Bryan, subcomandante del Grupo Táctico Aéreo (GTA) del amazónico estado de Amapá (norte), local a donde el helicóptero debería haber llegado.

De acuerdo con Bryan, los tres ocupantes del helicóptero sufrieron heridas leves que no revisten gravedad.

Un equipo conjunto de los GTA de los estados de Amapá y del vecino Pará, que ya realizaban desde el miércoles una operación de rescate, se desplazó hasta el lugar indicado por los tripulantes con las coordenadas dadas por ellos.

De igual manera, Bryan señaló que los sobrevivientes harán señales de humo cuando perciban la presencia del helicóptero de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) enviado para el rescate.

Nota sobre o acidente aéreo com helicóptero do Dsei e o encontro com vida dos tripulantes. pic.twitter.com/bQQTDFdS1L