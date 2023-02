Hombre naufragó y sobrevivió casi un mes comiendo ketchup

Un hombre llamado Elvis Francois sobrevivió durante 24 días comiendo ketchup y condimentos, tras quedar a la deriva en el mar de la isla de San Martín, en el Caribe.

El náufrago de 47 años fue encontrado por la armada de Colombia a más de 200 kilómetros de su punto de partida y, ahora, una conocida compañía de salsas quiere premiarlo con un bote nuevo.

"No tenía comida, sólo una botella de ketchup que estaba en el bote, ajo en polvo y sopa Maggi. Lo mezclé con un poco de agua, así que tuve eso para sobrevivir durante 24 días en el mar", contó Francois al ser rescatado del bote en que trabajaba.

La marca Heinz se enteró de su historia y, según CBS prometió entregarle una nueva embarcación "equipada con tecnología de navegación completa para evitar otro desastre en el futuro". Aunque siguen en búsqueda de su paradero.

The company says it’s on a mission to #FindTheKetchupBoatGuy to give Elvis Francois a new boat complete with navigational technology to “avoid another disaster in the future.” https://t.co/fMaPnzlalz