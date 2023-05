Estados Unidos devuelve a China dos reliquias culturales transportadas ilegalmente

El Consulado General de China en Nueva York recibió de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan dos reliquias culturales que habían sido sacadas del país y transportadas a Estados Unidos ilegalmente, informó hoy miércoles la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China.

Las reliquias culturales devueltas son dos camas de tumbas talladas en piedra que datan de entre 1.100 y 1.600 años atrás y tienen un incalculable valor histórico, científico y artístico, detalló la entidad.

La parte china está gestionando el transporte de las reliquias de regreso al país.

Las dos piezas fueron descubiertas durante una reciente investigación criminal realizada por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

Estados Unidos ha devuelto a la administración 404 piezas y juegos de obras de arte y un fósil paleontológico en cinco lotes desde 2015.

Cultural property embodies human wisdom&creativity. The fight against illicit trafficking in cultural property is our sacred mission. Our joint efforts will set up a great example for inter-governmental actions & raise public awareness on protection of precious cultural heritage. pic.twitter.com/09M9t66N3H