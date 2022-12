Influencer se tatuó la palabra "Messi" en la frente y ahora se arrepiente: "He sido objeto de burlas"

Maicol Quiñonez, un influencer colombiano más conocido como Mike Jambs, se volvió viral por tatuarse las palabras "Messi" en la frente y "D10S" en su rostro, tras perder una apuesta con sus amigos.

Pero días después de saltar a la fama en las redes sociales, se arrepintió.

"Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje", confesó el joven, que cumplió con este reto tras la final del Mundial de Qatar 2022, ganada por Argentina.

"He sido objeto de burlas, críticas y rechazos. He sido juzgado y hasta he recibido amenazas", señaló, detallando que hasta su familia y cercanos "dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad".

Mike Jambs declaró tajante: "Me quiero borrar el tatuaje. Mi vida cambió negativamente en todos los aspectos".