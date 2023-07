Un volcán situado al suroeste de la capital de Islandia, Reikiavik, ha entrado en erupción por tercera vez en los últimos tres años y las autoridades han creado una zona de seguridad aunque aseguran que de momento no hay daños a infraestructuras. Se trata del volcán Fagradalsfjall, situado en la península de Reykjanes, a cuarenta kilómetros de la capital, que comenzó a arrojar lava a última hora del lunes, y el Gobierno islandés ha indicado que por el momento no ha afectado al tráfico aéreo. En esta ocasión la erupción se ha producido de momento como un brote de lava de una fisura, un tipo de fenómeno que los expertos entienden que no suele provocar grandes explosiones o columnas de ceniza.

LEER ARTICULO COMPLETO