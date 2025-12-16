Jefa de gabinete de la Casa Blanca dijo que Trump tiene "personalidad de alcohólico"

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "personalidad de alcohólico" porque trabaja con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer".

Estas palabras de quien ha sido definida por Trump como "la mujer más poderosa del mundo" son parte de una serie de conversaciones que Wiles sostuvo en el último año con la revista Vanity Fair, y aparecen en dos artículos publicados este martes.

"Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben", afirma Wiles, cuyo padre fue alcohólico.

En ese sentido, la mano derecha de Trump sostiene que el presidente tiene "la personalidad de un alcohólico" porque "opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada".

Sobre el vicepresidente JD Vance, quien en 2016 dijo ser "alguien que nunca apoyaría a Trump", Wiles opina que su giro responde a "motivos políticos".

Por otro lado, observó que Vance es uno de los pocos miembros de la Administración que entendieron la importancia del caso Epstein, ya que "ha sido un teórico de la conspiración durante una década".

El caso Epstein

En cambio, aseguró que la fiscal general, Pam Bondi, "se equivocó por completo" en febrero pasado cuando entregó supuestos documentos secretos de Epstein a un grupo de influencers de derechas, y resultó que en esos archivos no había ninguna información nueva, lo que generó decepción en la ultraderecha con el gobierno de Trump.

"Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio", fustigó Wiles.

Los vaivenes de Trump en relación con Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta principios de los años 2000, han generado frustración en las bases del trumpismo tras años alimentando teorías de que el pederasta, quien se suicidó en prisión en 2019, tenía toda una red secreta de colaboradores políticos y celebridades.

En una de las entrevistas, Wiles sostuvo que Trump "está en el expediente" de Epstein, aunque no hizo "nada malo". Según explica, el actual presidente estuvo en el avión privado de Epstein cuando ambos eran "jóvenes, solteros y playboys".

Wiles añadió que "no hay pruebas" de que el exmandatario demócrata Bill Clinton visitara la isla privada de Epstein, pese a que Trump lo acusa de haberlo hecho varias veces, e incluso afirmó: "El presidente se equivocó".

Musk, un "genio" y consumidor de ketamina

Por otro lado, la jefa de gabinete definió como "un actor completamente solitario" a Elon Musk, el magnate que se incorporó al gobierno para recortar el gasto federal y que abandonó el Ejecutivo en mayo pasado tras enfrentarse con Trump.

Según Wiles, Musk es "un consumidor (declarado) de ketamina", un fármaco anestésico que también se utiliza como droga recreativa, y dormía durante el día en un saco de dormir en el Edificio Ejecutivo, contiguo a la Casa Blanca.

"Es un bicho raro, como creo que son los genios. Ya sabes, no ayuda, pero él es su propia persona", sostiene.

Finalmente, calificó como "un fanático absoluto de la derecha" a Russell Vought, director de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca e ideólogo del Proyecto 2025, plan elaborado antes de las elecciones para preparar el regreso al poder de Trump y concentrar en gran medida el poder del presidente, debilitando los controles y contrapesos.

Wiles desmintió contenido del artículo

Horas después de la publicación de Vanity Fair, Wiles aseguró en su cuenta de X que "el artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia".

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", agregó.

Para desmentir aquello, Wiles destacó que "la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en 11 meses que cualquier otro presidente en ocho años, y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump".

A su vez, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en otro mensaje que "el presidente Trump no tiene un asesor más grande y leal que Susie (...) Toda la Administración está agradecida por su firme liderazgo y está totalmente unida detrás de ella".