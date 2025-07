Trump anunció que Coca-Cola usará azúcar de caña real en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Coca-Cola aceptó utilizar azúcar de caña real en sus productos en el gigante norteamericano.

"He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña REAL en la Coca-Cola en Estados Unidos y han aceptado hacerlo", dijo el líder republicano en su red social, Truth Social.

Trump agradeció a los directivos de la empresa la decisión tomada.

"Este será un muy buen movimiento por su parte, ya verán. ¡Simplemente es mejor!", concluyó en Truth Social, plataforma a la que recurre de forma habitual para comunicar todo tipo de anuncios.

La Casa Blanca compartió a su vez en X la declaración de Trump con una imagen en la que el presidente aparece en un fondo rojo con los puños en alto y un mensaje donde se puede leer: "Tómate una Coca-Cola con Trump". El apellido está grabado en la etiqueta de la botella.

La compañía precisa en su web que su producto estrella se consume en más de 200 países y detalla que en función del lugar donde se fabrique y las materias primas que se usen pueden detectarse ligeras diferencias en el sabor.

En Europa se usa azúcar como edulcorante, mientras que en Estados Unidos, hasta que se implemente el cambio anunciado, se emplea jarabe de maíz en el caso de la Coca-Cola sabor original.

