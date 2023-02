EE.UU. considera publicar datos sobre la transferencia de armas chinas a Moscú

El Gobierno de Estados Unidos podría publicar información de inteligencia sobre la posible transferencia de armas de China a Rusia para apoyar su ofensiva en Ucrania, informó este jueves The Wall Street Journal.

El debate dentro de la administración que preside Joe Biden sobre esta divulgación se produce antes de la reunión que celebrará este viernes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al cumplirse un año de la invasión rusa sobre Ucrania, aseguró el diario, que cita fuentes oficiales estadounidenses que no identificó.

También coincidió con una serie de llamamientos a China, coordinados por los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que culminaron en una advertencia formal entregada durante el fin de semana pasado en la conferencia de Munich a Wang Yi, el máximo responsable de la política exterior de China.

La misiva le fue entregada a Wang por varios funcionarios occidentales, entre ellos, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly.

Además, Blinken y Wang mantuvieron una reunión al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich que terminó sin ningún acercamiento en cuestiones clave y se desarrolló en un ambiente "tenso", con el reciente derribo de un globo de vigilancia chino en Estados Unidos como telón de fondo de la conversación, indicó el diario.

El pasado martes, Wang mantuvo un encuentro en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien subrayó que "la cooperación en la arena internacional entre la República Popular China y la Federación Rusa (...) tiene una gran importancia para la estabilidad de la situación internacional".

POSIBLE FIN A LA RESTRICCIÓN AUTOIMPUESTA DE CHINA

En las últimas semanas, los países occidentales se han enterado de que Pekín podría poner fin a la restricción "autoimpuesta sobre el suministro de armas a Rusia", según funcionarios estadounidenses y europeos, aunque parece que China aún no ha tomado una decisión final al respecto, agregó The Wall Street Journal.

China ha sido hasta ahora cautelosa al limitar su apoyo a Moscú a la asistencia financiera y las compras de petróleo, dijeron los funcionarios, pero esa postura ahora parece estar cambiando, según las últimas evaluaciones de inteligencia.

"Hasta ahora - dijo un alto funcionario occidental- ha habido cierta ambigüedad sobre qué ayuda práctica podría brindar China a Rusia", agregó el medio neoyorquino.

El funcionario citado por el medio mencionado precisó que los informes de inteligencia sobre este asunto que ahora tienen EE.UU. y sus aliados son "mucho menos ambiguos".

El periódico recordó además que esta confrontación con China por la ayuda a Rusia se produce en medio de la escalada de tensiones entre Pekín y Washington tras el incidente del globo chino derribado por EE.UU. y en vísperas del aniversario del primer año de guerra en Ucrania, que se cumple este viernes.

