Estudiante golpeó y dejó inconsciente a su profesora porque le quitó su Nintendo Switch en clase

Un inquietante video muestra el momento en el que un estudiante de Estados Unidos dejó inconsciente a su profesora y la golpeó reiteradamente, luego que ella le quitó su Nintendo Switch durante la clase.

En el registro se puede ver cómo el joven de 17 años golpea y patea a la mujer, ante la mirada de diversas personas que rápidamente intervinieron y asistieron a la profesora que luego fue trasladada a un hospital cercano.

Según informó la Oficina del Sheriff de Flagler, el joven de 17 años comenzó a escupir en dirección de la mujer mientras era escoltado por los oficiales, y aseguró que "la iba a matar" cuando regresara al colegio.

"Sinceramente, fue impactante. Esto podría haber sido un homicidio. Cuando empujas a la gente hacia el piso de esa manera, se golpean la cabeza y nunca se sabe el resultado", comentó el oficial Rick Staly.

En tanto el joven fue arrestado con un cargo de agresión agravada con daño corporal, y enfrenta una posible disciplina escolar junto con la expulsión, según dieron a conocer las autoridades del colegio Matanzas High School.

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch... pic.twitter.com/QbjpxZS3xP