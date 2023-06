Biden firma el acuerdo para elevar el techo de deuda de EE.UU. hasta 2025

El presidente Estados Unidos, Joe Biden, firmó este sábado el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda hasta 2025, evitando así que el país entre en suspensión de pagos.

"Vamos a seguir el trabajo de construir la economía más fuerte del mundo", escribió el mandatario en Twitter, acompañado de un video suyo firmando el acuerdo en el despacho Oval.

Con la ratificación de Biden, el país evitará la suspensión de pagos, que se hubiera producido tan pronto como el lunes de no haber alcanzado el Congreso un acuerdo para elevar el techo de deuda, que marca el límite al dinero que EE.UU. puede pedir prestado y solo puede elevarse o suspenderse mediante una acción legislativa.

En un discurso a la nación ayer por la noche, el presidente señaló que la suspensión de pagos "hubiera sido catastrófica" y enviado al país a "una recesión".

El acuerdo para elevar el techo de deuda a cambio de algunos topes al gasto público se logró el fin de semana pasado, en una negociación a contrarreloj entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara Baja, liderados por Kevin McCarthy.

La medida suspende el techo de deuda para los próximos dos años, hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. En concreto, suspende el actual límite de deuda de 31,4 billones de dólares hasta el 1 de enero de 2025.

We’re keeping the full faith and credit of the United States by passing a budget that continues to grow our economy and reflects our values as a nation. pic.twitter.com/pQVAuNBu3k