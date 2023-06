Cámara Baja respaldó el pacto de Biden y McCarthy que eleva el techo de deuda

La Cámara Baja de Estados Unidos dio este miércoles su respaldo al pacto entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda a cambio de algunos recortes al gasto público.

El proyecto pasará ahora al Senado, a cinco días de la fecha límite fijada por el Departamento del Tesoro, tras la cual el país podría incurrir en un impago de su deuda nacional.

Una amplia mayoría de legisladores -tanto demócratas como republicanos- votaron a favor de la medida, después de que varios conservadores del ala más extremista del partido mostraran su rechazo por considerar que no hace suficiente por limitar el gasto.

En concreto, hubo 314 apoyos, 165 de demócratas y 149 de republicanos. En contra votaron 46 demócratas y 71 republicanos. Dos miembros de cada partido no votaron.

En un discurso previo a la votación, el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, animó a sus compañeros de partido a votar a favor de la medida, que calificó como "el mayor recorte de gasto de la historia de Estados Unidos".

"Los contribuyentes ahorrarán unos 2.100 millones de dólares. Y por primera vez en más de una década, el Congreso se gastará menos el año que viene que este", aseguró McCarthy.

De aprobarse en el Senado, de mayoría demócrata, y recibir la firma de Biden, la medida elevará el techo de deuda para los próximos dos años, es decir, hasta después de las próximas elecciones presidenciales.

A cambio, la Casa Blanca se compromete a reducir los niveles de gasto e introducir algunos requisitos para programas de ayuda alimentaria y a familias vulnerables.

Además, se reduce parte del impulso a la Hacienda pública aprobado previamente por los demócratas, y se agiliza el proceso para tramitar proyectos de infraestructuras limitando el tiempo que pueden ser retrasados para llevar a cabo análisis medioambientales.

"Nuevas carreteras, puentes, autopistas y gasoductos se construirán antes y más rápido gracias a las reformas de esta norma", dijo McCarthy en una conferencia de prensa tras la votación, defendiendo al acuerdo de quienes consideran que no rebaja el gasto de manera suficiente.

"Nunca los íbamos a tener a todos", concedió, antes de afirmar que seguirá trabajando para expandir los límites al gasto público y otras prioridades conservadoras recogidas en el pacto.

Tonight, the House took a critical step forward to prevent a first-ever default and protect our country’s hard-earned and historic economic recovery.



I have been clear that the only path forward is a bipartisan compromise that can earn the support of both parties. This agreement…