"El país está con ustedes": Biden visita Hawái por primera vez tras los incendios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes a la devastada localidad de Lahaina, en la isla hawaiana de Maui, con una promesa: "Haremos todo lo posible por ayudarles a que se recuperen".

La visita del mandatario se da mientras continúan los esfuerzos por identificar a las víctimas de los devastadores incendios que ya han cobrado la vida de 114 personas, con cientos todavía desaparecidas.

"Quiero que todos sepan que el país llora con ustedes, que el país está con ustedes", dijo el presidente, que interrumpió sus vacaciones de verano en Nevada para conocer de primera mano el trabajo de los equipos de emergencia en el archipiélago.

The devastation Jill and I saw today was overwhelming. The country grieves with you, stands with you, and will do everything it takes to recover, rebuild, and respect culture and traditions when the rebuilding takes place. pic.twitter.com/3myqlzgtLU

Durante su discurso, el mandatario anunció que ha designado a un funcionario gubernamental para supervisar la recuperación a largo plazo de la zona, que se llevará a cabo "respetando las tradiciones".

"Se reconstruirá de la manera en que la gente de Maui quiera que se reconstruya, no como nosotros queramos", aseguró.

Biden pronunció su discurso junto al árbol centenario que resultó dañado durante el fuego y que era una de las principales atracciones de la histórica ciudad, que llegó a ser la capital del reino de Hawái antes de que el archipiélago pasara a formar parte de Estados Unidos.

"(El árbol) hoy está quemado, pero sigue en pie. Los árboles sobreviven por una razón", dijo el presidente, que resaltó la imagen como un "poderoso símbolo" de la reconstrucción de la isla.

Today, I spoke alongside a banyan tree beloved by this community for 150 years.



Today it’s burned, but it’s still standing.



This tree survived for a reason. It’s a powerful symbol that we can and we will get through this. We’re in this for as long as it takes. pic.twitter.com/OFyROSWdD3