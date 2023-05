Juez de EEUU ordenó permitir la compra de pistolas a jóvenes de 18 años

Un juez federal del estado estadounidense de Virginia ordenó este jueves la eliminación de algunas leyes que impiden a los jóvenes entre los 18 y los 21 años de edad comprar pistolas legalmente.

Se espera que la decisión sea apelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, recogen medios como The Washington Post o The New York Times.

Los jóvenes estadounidenses de entre 18 y 21 años de edad pueden comprar legalmente armas de fuego como rifles o escopetas, pero no pistolas, en virtud de una serie de regulaciones que limitan su acceso a este tipo de armas, más portátiles y fáciles de esconder.

La decisión del juez de Virginia argumenta que estas normas son inconstitucionales, y cita un fallo reciente del Tribunal Supremo estadounidense que expandió el derecho a portar armas de fuego en público.

Algunos de los tiroteos más sangrientos de los últimos años en el país, como la masacre escolar de Uvalde (Texas) o el ataque a un supermercado en la localidad neoyorquina de Búfalo, fueron perpetrados por jóvenes que tenían 18 años en el momento de los ataques.