Alcalde electo de Nueva York instruye sobre cómo actuar ante redadas de ICE

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los "más de 3 millones de inmigrantes" de la ciudad y explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un vídeo compartido en sus redes en las últimas horas.

"El fin de semana pasado, ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos", dijo el demócrata.

Know your rights. Protect your neighbors.



New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025

Mamdani resaltó: "ICE no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez".

"A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio", continuó explicando Mamdani en su vídeo.

También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

"Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes", concluyó el alcalde electo, que asumirá el cargo al frente de la Gran Manzana el próximo 1 de enero.