Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago33.6°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Nueva York

Alcalde electo de Nueva York instruye sobre cómo actuar ante redadas de ICE

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Zohran Mamdani afirmó que defenderá a los más de tres millones de inmigrantes que viven en Nueva York.

Recordó que los agentes no pueden ingresar a espacios privados sin una orden judicial y llamó a la comunidad a conocer sus derechos para enfrentar este tipo de operativos.

Alcalde electo de Nueva York instruye sobre cómo actuar ante redadas de ICE
 EFE (archivo)

Mamdani aseguró que Nueva York "siempre dará la bienvenida a los inmigrantes".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los "más de 3 millones de inmigrantes" de la ciudad y explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un vídeo compartido en sus redes en las últimas horas.

"El fin de semana pasado, ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos", dijo el demócrata.

Mamdani resaltó: "ICE no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez".

"A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio", continuó explicando Mamdani en su vídeo.

También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

"Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes", concluyó el alcalde electo, que asumirá el cargo al frente de la Gran Manzana el próximo 1 de enero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada