Polémica en Florida: mujer afroamericana murió baleada por una vecina

El caso de una mujer que no está detenida aunque presuntamente mató de un disparo a su vecina que le había reclamado el iPad de uno de sus hijos ha suscitado polémica y reclamos de "justicia" entre la comunidad afroamericana de Ocala, a la que pertenecía la víctima.

Ajike "AJ" Owens, de 35 años, recibió un disparo el pasado viernes mientras estaba parada frente a la puerta de su vecina en un complejo de viviendas de ese sector, ubicado al norte de Orlando.

La presunta autora del disparo que mató a Owens no ha sido identificada ni detenida, pero medios de la zona indicaron que se trata de una mujer con la que la víctima tuvo varios altercados antes de su muerte, y que supuestamente es de raza blanca.

El alguacil Billy Woods, del condado Marion (centro de Florida) indicó que una vez que concluya la investigación de los hechos, presentarán los resultados al fiscal general del distrito para que decida si se emite una orden de detención y se formulan cargos.

Los hijos de Owens, que presenciaron la muerte de su madre, serán entrevistados por "profesionales" a partir del próximo lunes, según recoge este martes el medio local Ocala StarBanner.

Wood mencionó en la rueda de presa sobre el caso la controvertida ley de Florida "Stand Your Ground" ("Mantén tu posición"), que permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave el uso de "fuerza mortal" en lugar de huir del lugar.

El Ocala StarBanner señaló que, según los abogados de la familia de la víctima, los cuatro hijos de Owens estaban jugando en un campo cuando la vecina los insultó y les ordenó que salieran de su propiedad, y si bien los niños se marcharon, olvidaron un iPad, que fue tomado por la mujer.

Cuando uno de ellos regresó por el dispositivo electrónico, la mujer lo golpeó y rompió la pantalla al arrojarlo, señalaron los miembros de la familia. Owens se enteró del incidente y fue a la residencia de la mujer para averiguar qué sucedió y recibió un disparo a cambio.

The unidentified woman, who allegedly shot our client through the door, HASN’T been arrested or charged with anything by law enforcement for the unjust killing.