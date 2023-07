Hallan vivo a un joven que desapareció hace ocho años cuando paseaba a sus perros en EE.UU.

Ocho años después de que desapareció mientras paseaba a sus perros en Houston (Texas, EE.UU.), Rudy Farías, ahora de 25 años, fue hallado inconsciente y golpeado frente a una iglesia, según informó el Centro para Desaparecidos en ese estado.

Su madre, Janie Farías, afirmó al canal local de ABC que Rudy fue llevado el fin de semana a un hospital y que presentaba cortes y magulladuras en todo su cuerpo, y sangre en la cabellera.

Detalló que una persona no identificada llamó a emergencias tras encontrarlo inconsciente afuera de una iglesia.

"Después de 8 largos años, Rudy fue localizado a salvo", señaló el domingo en Twitter el Centro para los Desaparecidos de Texas.

"Continúen manteniendo a su familia en sus oraciones mientras Rudy se recupera en el hospital", agregó.

