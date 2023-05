Hombre quiso ayudar a una familia de patos a cruzar la calle y murió atropellado

Un bondadoso acto terminó en una tragedia en California, EE.UU., donde un hombre se bajó de su auto para ayudar a una familia de patos a cruzar la calle pero, cuando se devolvía, una adolescente lo atropelló.

Casey Rivara falleció en el lugar.

La víctima había ido a buscar a sus hijos de 11 y 6 años a su práctica de natación y, luego de recogerlos, notaron a los patos en el camino, a los que el hombre no dudó en ayudar.

Según relató un testigo a KCRA, Casey "se bajó del auto, ayudó a los patos y todas las personas estaban aplaudiendo, porque hizo algo muy amable".

La familia ha reunido más de 70 mil dólares, unos 55 millones de pesos chilenos, a través de una recaudación online. Allí, expresaron que "Casey era el esposo y padre más asombroso y amable. Incluso su último acto en este mundo fue de compasión".

Vecinos, testigos y la comunidad de la ciudad californiana de Rocklin han dejado flores y patos de hule en el lugar donde Casey falleció.

La joven de 17 años que lo atropelló se quedó en el lugar a colaborar, pero no fue arrestada. La policía local sigue investigando el caso.

