Juez de EE.UU. permitió desclasificar documentos del jurado que imputó a Epstein en 2019

Un juez de Nueva York autorizó este miércoles al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) a desclasificar los materiales relativos a la investigación del gran jurado que imputó al pederasta Jeffrey Epstein en 2019.

La decisión responde a la ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre, que obliga al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein -entre los que se incluyen transcripciones del gran jurado y diversas pruebas- en un plazo de 30 días.

Según el magistrado Richard M. Berman, del Distrito Sur de Nueva York, "el claro lenguaje de la norma requiere que la fiscal general haga públicos todos los materiales" relacionados con el fallecido magnate.

En concreto, la ley implica la desclasificación de "todos los archivos, documentos, comunicaciones y materiales de investigación que posea el Departamento de Justicia" sobre el caso.

Berman añadió que la publicación de estos documentos "no puede llevarse a cabo a costa de la privacidad, la seguridad y la protección de las víctimas de tráfico sexual y abusos".

Los detalles del caso

En julio de 2019, Epstein fue acusado por un gran jurado en Nueva York de cargos de tráfico sexual, y solo un mes después se suicidó en la cárcel en la que aguardaba el comienzo de su juicio.

La semana pasada, también a raíz de la ley aprobada en noviembre, un juez permitió al DOJ hacer públicos los documentos judiciales y las transcripciones de lo que escuchó un gran jurado durante un caso en Florida contra Epstein.

Este caso ocurrió entre 2005 y 2007 y estaba relacionado con los presuntos abusos sexuales que cometía el pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida.

La norma también llevó ayer a que otro magistrado solicitara al DOJ divulgar los documentos vinculados con la investigación por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Epstein.