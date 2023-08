Mujer abandonó a su perro en un aeropuerto porque no la dejaron subir con él

Una mujer abandonó a su perro, un bulldog francés, en el estacionamiento de un aeropuerto de Pennsylvania, EE.UU. luego que le dijeran que no podía subirse con él al asiento del avión.

La mascota fue hallada durante la madrugada del pasado viernes y, pese a que tenía un chip y se intectaron contactar con la dueña, la mujer no contestó.

Don’t leave your pets behind!



This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh International Airport were called to assist with a dog that was found unattended in a stroller on airport property. pic.twitter.com/eTzN8fdQWN