Mujer lanzó una computadora a empleada de una aerolínea en el Aeropuerto de Miami

Una mujer lanzó violentamente el monitor de una computadora contra una empleada de American Airlines en una puerta de embarque de la compañía en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.), incidente grabado en un video que divulgan este miércoles medios locales.

Las imágenes muestran a una mujer joven que parece dirigirse a la trabajadora de la compañía, cuando en un momento dado agarra el monitor de una computadora y lo lanza contra la cara de la empleada, que por poco logra esquivar el ataque, un suceso que se ha hecho ya viral en las redes sociales.

La agresora fue identificada como Camila McMillie, de 25 años y residente de Alabama, quien habría reaccionado de esa forma violenta el martes al percatarse que sus hijos abandonaron el lugar sin avisarle.

La Policía informó que la mujer se enfureció al percatarse de la ausencia de sus hijos, por lo que exigió a los empleados de American Airlines que los localizaran.

McMillie arrojó el monitor al empleado de la aerolínea, que atónito se giró ligeramente, lo suficiente para esquivar el lanzamiento dirigido a su rostro, aunque tocó ligeramente su hombro.

Miami INTL.. what airline do you think this is and where do you think they’re going? lol pic.twitter.com/8DD0DDzBoW