Nuevo tiroteo dejó tres heridos en supermercado Walmart en Florida

Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles, una de ellas en estado crítico, por disparos en una tienda de la popular cadena Walmart en Florida City (sureste de Florida), y la Policía detuvo a un sospechoso y busca a un posible segundo tirador, informaron medios locales.

Varias patrullas de la Policía y vehículos de bomberos acudieron a la tienda alrededor de las 15.00 hora local (misma hora chilena) tras recibir la alerta de un tiroteo, recogió el canal local WPLG.

Fuentes policiales dijeron al citado medio que se había procedido al arresto de una persona y que se continuaba la búsqueda de al menos otro sospechoso.

Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras dos presentan heridas de bala no mortales.

