Tiroteo durante graduación escolar dejó dos muertos en EEUU

Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas este martes en un tiroteo durante una ceremonia de graduación en una escuela de secundaria en Virginia, Estados Unidos.

Un joven estudiante de 18 años y un hombre de 36 años que asistió al evento fueron identificados como las dos víctimas mortales de este ataque, según informó el jefe interino de la Policía de Richmond, la capital del estado, Rick Edwards.

Las autoridades ya detuvieron al presunto responsable del ataque, un joven de 19 años, a quien buscan imputar con dos cargos de homicidio en segundo grado, y se cree que conocía a "al menos uno" de los fallecidos.

Entre los heridos, que en su mayoría son hombres adultos, se encuentra una niña de nueve años, que fue "impactada" por un automóvil y está siendo tratada en un hospital de la zona.

Varios agentes de policía que se encontraban dentro del recinto donde se celebraba la graduación reportaron haber oído ruidos de balas pasadas las 17:30 horas (misma hora en Chile), explicó el agente.

Estos oficiales pidieron refuerzos, que acudieron posteriormente al lugar de los hechos, donde encontraron a los heridos.

#BREAKING At least 4 people injured after shooting at VCU campus in Richmond, Virginia where high school graduation was taking place - WTVR/WWBT pic.twitter.com/NANxWcEgfi