La OTAN respondió a Serbia: "Nuestra misión está capacitada para hacer su mandato en Kosovo"

La OTAN aseguró este domingo que sus fuerzas desplegadas en Kosovo "están completamente capacitadas" para desempeñar su labor, después de que el presidente de Serbia dijese ayer que iba a solicitar a la Alianza Atlántica la posibilidad de desplegar soldados y policías propios en su exprovincia, ante el estallido de la tensión en la zona.

"Nuestra misión para Kosovo permanece extremadamente alerta y está completamente capacitada para desempeñar el mandato que le ha otorgado la ONU en Kosovo", dijo la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, en su cuenta oficial de Twitter.

Our @NATO_KFOR mission remains extremely vigilant & fully capable of carrying out its @UN mandate in #Kosovo. We call on all parties to avoid provocative actions and rhetoric & to contribute to calm & stability. — Oana Lungescu (@NATOpress) December 11, 2022

Respondió así al anuncio que ayer hizo el presidente serbio, Aleksandar Vucic, de que pedirá a la OTAN poder desplegar su propios soldados en el norte de Kosovo, donde grupos de serbokosovares levantaron ayer barricadas para evitar que las fuerzas Kosovo se llevasen a un expolicía serbio acusado de terrorismo.

La OTAN condenó también "enérgicamente" el ataque con granadas de aturdimiento que sufrió ayer una patrulla de reconocimiento de las fuerzas del orden que la Unión Europea tiene desplegadas en Kosovo.

"Cualquier ataque de este tipo es inaceptable y los responsables deben rendir cuentas", dijo Lungescu, que pidió también "a todas las partes" que rebajen la tensión y "contribuyan a la calma y la estabilidad".

We join #NATO Allies & the #EU in strongly condemning the stun grenade attack on a @EULEXKosovo reconnaissance patrol last night. Any such attacks are unacceptable & those responsible must be held to account. — Oana Lungescu (@NATOpress) December 11, 2022

En la misma línea se expresó también hoy el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a pedir en Twitter a los serbokosovares que retiren "inmediatamente" las barricadas.

El jefe de la diplomacia europea aseguró también que la UE "no tolerará ataques" contra sus fuerzas en Kosovo.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



All actors must avoid escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022

Las tensiones entre Kosovo y Serbia -que no reconoce la independencia unilateral que su exprovincia declaró en 2008- han aumentado en los últimos meses hasta unos niveles que no se habían visto desde hace años.