El ministro del Interior de Ucrania y miembros de su cúpula murieron al caer su helicóptero

El ministro ucraniano del Interior, Denis Monastyrsky, murió junto a su adjunto y otras 16 personas en el accidente de un helicóptero que se ha estrelló esta madrugada en la ciudad ucraniana de Brovary, en la región de Kiev, según el jefe de la Policía Nacional.

"Esta mañana, el 18 de enero, un helicóptero del Servicio de Emergencia se estrelló en Brovary. Como consecuencia del accidente aéreo fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior: el ministro, el viceministro primero y el secretario de Estado", dice la nota de la Policía.

El jefe de la administración militar regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, informó de que la cifra de muertos a las 10.30 horas (05.30 horas de Chile) ascendía ya a 18, entre ellas tres niños, además de 29 heridos, entre ellos 15 menores.

La policía había informado previamente de 16 muertos, incluidos dos niños, y de que nueve de las víctimas mortales iban a bordo del helicóptero.

Además, 22 personas están hospitalizadas, entre ellas 10 niños, agregó entonces.

Según los medios ucranianos, a bordo del helicóptero se encontraban, además de Monastyrsky, su primer adjunto, Yevhen Yenin, y el secretario de Estado del Ministerio del Interior, Yuriy Lubkovych.

