Emergencia por la destrucción de la presa de Kajovka en el sur de Ucrania

Las autoridades impuestas por Rusia en la localidad ucraniana de Nueva Kajovka, en la región sureña de Jersón, declararon hoy el estado de emergencia en la ciudad tras la ruptura de la estructura superior de la presa y la inundación parcial de la zona, cuyo desbordamiento está obligando a evacuar a miles de personas.

La medida entró en vigor a las 12.00 hora local (5.00 hora de Chile), según el alcalde prorruso de Nueva Kajovka, Vladímir Leontiev.

De acuerdo con los servicios de emergencias de la zona, cerca de 600 casas ya han sido inundadas en el distrito de Nueva Kajovka.

El nivel del agua cerca de la localidad, ocupada por Rusia hace más de 15 meses, asciende en la actualidad a más de 10 metros, según precisó Leontiev.

"El agua ha subido, sigue subiendo. (...) La ciudad se está inundando, la avenida del Dniéper ya está bajo agua. Esto significa que el agua ha subido más de 10 metros", dijo el alcalde.

Según Leontiev, el agua como máximo puede aumentar unos 12,5 metros en la zona de la central hidroeléctrica.

La rotura de la presa, producida según Rusia por un ataque con lanzaderas de misiles múltiples Alder ucranianas y según Kiev por una explosión provocada desde dentro de la central hidroeléctrica, afecta a 14 localidades donde viven 22.000 personas, según el presidente del Gobierno impuesto por Moscú en la región de Jersón, Andréi Alekseenko.

La hidroeléctrica de Kajovka, la quinta de Ucrania, tiene una potencia de 334,8 megavatios. El embalse de Kajovka, construido en la década de los 1950, contenía antes del desastre de este martes 18 millones de metros cúbicos de agua.

Así quedó la represa de Kajovka en Ucrania tras un ataque considerado "terrorista" de parte de @ZelenskyyUa . Se evalúa riesgo a la central nuclear de Zaporiyia y se estima que 22.000 personas podrían verse afectadas, por lo que se dio orden de evacuar zonas aledañas @Cooperativa pic.twitter.com/yThx5SE4KA — José Luis Pérez (@JLPerezOnline) June 6, 2023

ROTURA DE LA PRESA BAJA EL NIVEL DEL AGUA USADA PARA ENFRIAR LA PLANTA DE ZAPORIYIA

Los daños sufridos en la presa de Nueva Kajovka han causado un serio descenso del nivel del agua en el embalse que se usa para enfriar la planta nuclear de Zaporiyia, que sigue bajando a un ritmo de 5 centímetros por hora, pese a lo cual no hay por ahora un "riesgo inmediato" para la seguridad.

Así lo aseguró este martes el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado en el que precisa que el nivel del agua en el embalse "estaba a unos 16,4 metros a las 8 de la mañana" y que "si desciende por debajo de 12,7 metros ya no se podrá bombear".

No obstante, "hay varias fuentes de agua alternativas", aseguró Grossi.

My statement today to the @IAEAorg Board of Governors following damage to #Ukraine’s Kakhovka dam. (part 2/2)



Full statement: https://t.co/hoAwn5kAZk pic.twitter.com/t9IOZIof2A — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2023

ACUSACIONES CRUZADAS

El Kremlin negó hoy las acusaciones de Ucrania de que Rusia está detrás de la destrucción de la presa de Kajovka y aseguró que se trata de un "sabotaje deliberado" de Kiev.

"Negamos rotundamente estas acusaciones. Se trata de un sabotaje deliberado, planeado y organizado por el régimen de Kiev", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En tanto, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró este martes que la voladura de la central hidroeléctrica es un "crimen de guerra" y es el "mayor desastre" de origen humano en Europa en décadas.

"Rusia destruyó la represa Kajovka, causando probablemente el mayor desastre tecnológico provocado por el hombre en Europa en las últimas décadas y poniendo en peligro la vida de miles de civiles. Este es un terrible crimen de guerra", dijo Kuleba en su cuenta de Twitter.

"La única forma de detener a Rusia, el mayor terrorista del siglo XXI , es expulsarlo de Ucrania", añadió el responsable ucraniano de Exteriores.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, atribuyó hoy a una "detonación interna" provocada por las fuerzas rusas la destrucción de la central.

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad para evaluar la situación, el jefe del Estado ordenó la evacuación de las zonas de más riesgo de inundación, en las que hay unas 80 localidades.

Zelenski también pidió que se suministre agua potable "a todas las ciudades y pueblos" que dependían de la presa destruida: "Hacemos todo lo posible para salvar a la gente. Todos los servicios, el ejército, el Gobierno, la oficina del presidente están implicados", dijo el mandatario, que se comprometió a tomar "una serie de medidas internacionales y de seguridad para que Rusia pague por sus responsabilidad" en lo que calificó de "ataque terrorista".

CONDENA INTERNACIONAL

A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes que la destrucción de la presa de Kajovka, sur de Ucrania, es una prueba de la "brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania".

"La destrucción hoy de la presa de Kajovka pone en peligro a miles de civiles y causa graves daños medioambientales", subrayó el político noruego a través de su perfil en Twitter.

Según indicó, "se trata de un acto indignante" que "demuestra una vez más la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania".