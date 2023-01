Misil ruso derribó edificio residencial en Dnipró: 12 personas murieron y 26 están desaparecidas

Los equipos de rescate buscan a 26 personas entre los escombros del edificio residencial de Dnipró que fue derrumbado este sábado por el impacto de un misil ruso, ataque en el que murieron 12 personas y 73 resultaron heridas.

Según el vicejefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, había personas debajo de los escombros de la entrada de la construcción de nueve plantas, que colapsó completamente.

El ayuntamiento de Dnipró detalló en un comunicado posterior que "hay personas bajo los escombros que intentan ponerse en contacto o escribir SMS".

La misma alcaldía informó que "73 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños" y que "casi todos los heridos están ahora en hospitales", según ha publicado Ukrinform.

A última hora del sábado, el gobierno ucraniano elevó a 12 el número de víctimas mortales en el ataque con un misil ruso a un edificio residencial de Dnipró, cuyas autoridades anunciaron tres días de luto oficial por las víctimas del ataque.

"En Dnipro, debido a la tragedia en la estación de tren de Peremoha, se ha anunciado un período de luto de tres días por los muertos en un ataque con cohetes en un edificio residencial", señaló el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

