PC y Frente Amplio se ausentaron de la exposición de Zelenski en el Congreso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expuso de manera telemática ante el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados y agradeció los gestos de Chile y de Gabriel Boric hacia su país, aunque la instancia no contó con la participación del Partido Comunista ni el Frente Amplio, quienes anteriormente ya habían votado en contra de que se realizara esta sesión.

El presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, argumentó su ausencia con que "en derecho internacional, el principio de igualdad entre los Estados se manifiesta con el primer ministro, con el presidente, con el Ejecutivo. En esta ocasión, creemos que probablemente hay una alteración de ese principio".

Mientras que el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), lamentó esta situación, porque "lo que hay con esta invasión rusa a Ucrania es la violación del derecho internacional. Chile es un país que ininterrumpidamente ha apoyado el derecho internacional, por lo tanto, no comparto para nada que alguien se haya restado de esta participación".

El senador Rojo Edwards (Republicano) recalcó que el Presidente Boric es el que "está manejando" las relaciones internacionales y lo que se dio en el Congreso es un "apoyo institucional de nuestro Parlamento al horror que están viviendo los ucranianos".

"Podrían haber venido muchos más, pero ese no es el punto, el punto es que se pudo hacer y que tanto desde el Frente Amplio hasta Republicanos hoy día estamos a quienes son víctimas de la invasión", añadió.

ZELENSKI INVITÓ A CHILE A "LIDERAR EN SU CONTINENTE" ESFUERZOS POR LA PAZ

El presidente Zelenski solicitó apoyo para "garantizar la seguridad alimentaria del mundo, que depende de los esfuerzos conjuntos de todos los países", dijo, y denunció ante los parlamentarios que Rusia "bloquea nuestros puertos y el transporte marítimo en el mar negro, por lo que el mercado de alimentos está desestabilizado".

"Aunque hemos logrado desbloquear unas parte de suministros, el mundo necesita más para que los precios de comestibles sean estables", insistió.

El presidente ucraniano, que en marzo se reunió también telemáticamente con el presidente Boric, destacó y agradeció la participación de Chile en el "proceso de desminado" del territorio ucraniano.

"Pueblo chileno, Ucrania los invita a juntarse a nuestros esfuerzos de paz, su voto en la ONU en apoyo de la renovación de la seguridad e integridad territorial de Ucrania es siempre muy importante, ustedes pueden ser líderes de los esfuerzos estabilizadores de su continente. Por favor, apoyen los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, que recientemente emitió una orden de arresto contra el dictador de Rusia (Vladímir Putin). En el caso sobre la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia y tentativa de destruir su identidad a través de la asimilación y la adopción ilegal. No hay ningún crimen que Rusia no haya cometido al llevar a cabo esta guerra", recalcó.

Su discurso provocó los aplausos de pie del conjunto del hemiciclo.

Asimismo, durante la jornada también se desarrolló una reunión entre Francisco Chahuán, en su rol como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con su par estadounidense, el senador demócrata Robert Menéndez.

Menéndez aprovechó la instancia y también se refirió a la situación de Ucrania: "Esta lucha no solamente es por la libertad del pueblo ucraniano, que es un tema internacional, el tema y el concepto de la regla y de la ley que por la fuerza no se puede tomar el territorio de otro país, y eso también está en juego en el tema de Ucrania. Y si no podemos respetar y observar y mantener esa regla internacionalmente, pues entonces empezamos en una época muy peligrosa, así que felicito al Congreso de Chile de recibir al presidente Zelenski", dijo.