Rusia acusa que Ucrania atacó el Kremlin con drones para matar a Putin

Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin y asesinar al presidente ruso, Vladímir Putin, denunció hoy la Presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia.

"Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia oficial del presidente de la Federación Rusa", indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web.

Según la Presidencia rusa, "dos drones se dirigían al Kremlin" y "como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron inutilizados".

Los drones y sus fragmentos cayeron en el recinto del Kremlin, sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguraron.

El Kremlin considera "estas acciones como un ataque terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa, perpetrado en vísperas del Día de la Victoria y del desfile militar del 9 de mayo, en el que está prevista la asistencia de invitados extranjeros", señaló. El único presidente extranjero que confirmó su asistencia es el líder kirguís, Sadir Zhapárov.

El Kremlin aseguró que Putin "no resultó herido" y que "continúa trabajando como de costumbre".

El martes el jefe del Kremlin trabajó desde San Petersburgo y este miércoles mantuvo una reunión en su residencia campestre de Novo-Ogariovo, donde se reunió con un gobernador de una de las regiones rusas. Putin no suele dormir en el Kremlin.

La Presidencia advirtió que Rusia "se reserva el derecho a tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno".

Asimismo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobinian, prohibió este miércoles el uso de drones en la capital, recalcando que aquellos que se usan con fines estatales sí podrán volar en el espacio aéreo de la capital.

"La decisión fue tomada para evitar el uso no autorizado de vehículos aéreos no tripulados, lo que obstaculizaría el trabajo de los servicios de seguridad", indicó, e insistió en que el lanzamiento no autorizado de un dron es "un delito y conlleva responsabilidades administrativas y penales".

"No tenemos información alguna sobre los supuestos ataques nocturnos contra el Kremlin", aseguró en su cuenta en Twitter el asesor de la presidencia ucraniana, Myjailo Podolyak, en respuesta al comunicado de Moscú amenazando con represalias al presunto ataque.

El presidente ucraniano "ha dicho reiteradamente que todas las fuerzas y medios a nuestra disposición se dirigen a liberar nuestros territorios, no a atacar a otros", prosigue el mensaje del asesor, para mostrar a continuación su "extrañeza" por el tono utilizado por un "Estado terrorista", en alusión a Rusia.

Un acto terrorista es "destruir viviendas en Dnipro y Uman" o "lanzar ataques con misiles contra la estación de Kramatorsk", asevera Podolyak, citando tres objetivos recientes de los bombardeos rusos con decenas de víctimas civiles.

