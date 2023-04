Ucrania y Rusia intercambian prisioneros con motivo de la Pascua ortodoxa

Las autoridades ucranianas anunciaron la vuelta a casa de 130 prisioneros que se hallaban en cautiverio ruso como parte de un intercambio con motivo de la Pascua ortodoxa, en la que se celebra hoy el Domingo de Resurrección.

"Un gran intercambio de prisioneros por Pascua. Recuperamos a 130 de los nuestros. Ocurrió en los últimos días en varias etapas. Militares, guardias de fronteras, guardias nacionales, marinos y empleados del Servicio Especial de Transportes del Estado", escribió en su cuenta de Telegram el presidente de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak.

Entre los liberados se cuentan soldados y oficiales capturados en los frentes de Bajmut, Soledar, Zaporiyia y Jersón, añadió.

"Los nuestros regresan a casa. Es Pascua. La quintaesencia de esta fiesta es la esperanza. Esto es exactamente lo que sintieron los familiares de los prisioneros que les esperaron por tanto tiempo", afirmó Yermak.

