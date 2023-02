La Unión Europea también advierte a China: Si da armas a Rusia, cruzará una línea roja

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este lunes que si China proporciona armas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, cruzará una "línea roja" en su relación con la UE.

"Expresé nuestra fuerte preocupación sobre que China provea a Rusia de armas y pedí que no lo haga, dije que no solo nos preocupa sino que sería una línea roja en nuestra relación", indicó Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

El jefe de la diplomacia comunitaria aseguró que se expresó así en una reunión con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, con quien mantuvo una "larga conversación" en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana en esa ciudad alemana.

"Me dijo que no lo van a hacer, que no tienen planes de hacerlo. Pero permaneceremos vigilantes", agregó Borrell.

El político español señaló que estaba al tanto de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien desde la misma conferencia afirmó el domingo tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania, y alertó de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales.

"En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal, según la información que tenemos", dijo desde Múnich.

Hoy, de visita en Ankara, Blinken reiteró que "nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca".

PROPUESTA DE LA UE PARA ADQUIRIR MUNICIÓN EN FAVOR DE UCRANIA

Borrell también se refirió a la propuesta de Estonia para adquirir en la UE conjuntamente munición del calibre 155 que necesita Ucrania, en un esfuerzo que podría llegar a los 4.000 millones de euros.

"La artillería rusa dispara alrededor de 50.000 tiros al día, los ucranianos tienen que estar al mismo nivel de capacidad", indicó.

El alto representante confirmó que presentará propuestas a los Estados miembros sobre cómo realizar esas compras conjuntas de munición para donar a Kiev.

"Haremos todo lo que podamos, utilizando el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para proporcionar financiación, buscando las maneras en que la Agencia Europea de Defensa y la Comisión Europea juntas pueden realizar compras, pidiendo a los Estados miembros dar parte de sus reservas a Ucrania", comentó.

En particular, dijo que son los ministros de Defensa de la UE los que deben tomar estas decisiones y, de cara a la reunión informal que celebrarán cerca de Estocolmo el 7 y 8 de marzo, avanzó que les presentará "diferentes propuestas" para "ver cuál es la mejor y la mejor tendrá que ser implementada".

"Hoy lo vamos a hablar, pero quien tiene que tomar la decisión son los ministros de Defensa", concluyó.