Murió la niña que estuvo más de 50 horas atrapada en un pozo en India

Los equipos de rescate hallaron sin vida a Srishti, una niña de dos años, tras más de 50 horas de operaciones para sacarla del pozo de 100 metros de profundidad en el que quedó atrapada el pasado lunes en el centro de la India.

Los operarios sacaron anoche a la menor del pozo y fue rápidamente trasladada a un hospital, donde los doctores declararon que la niña había muerto unas 40 horas antes por asfixia.

"A pesar de los continuos esfuerzos, lamentablemente no hemos podido salvar a la niña. Según la autopsia, el cuerpo se encuentra en un estado bastante descompuesto", dijo a los medios Ashish Tiwari, director ejecutivo del distrito de Sehore, en el estado de Madhya Pradesh, donde tuvo lugar la operación de rescate.

Las autoridades han presentado cargos contra el propietario de la granja donde se encontraba el pozo, así como contra su responsable, por no haber tapado su apertura, aseguró el superintendente de Policía de Sehore, Mayak Awasthi.

