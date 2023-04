Canciller de la UE: Rusia al frente del Consejo de Seguridad es como una broma del April Fools' Day

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicó este sábado que la presidencia de turno de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU es propia del día de "April Fools", la jornada en que tradicionalmente se hacen bromas en muchos países.

"La asunción por Rusia de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU es propia del día de April Fools", indicó Borrell a través de su perfil oficial en Twitter, coincidiendo con la celebración de esa festividad este 1 de abril.

El jefe de la diplomacia comunitaria afirmó que, "a pesar de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia viola continuamente la esencia misma del marco jurídico de la ONU".

"La UE se opondrá a cualquier abuso de la presidencia rusa", concluyó.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency