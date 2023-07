Consejo de DDHH de la ONU condenó actos de odio religioso: Chile se abstuvo

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una resolución que condena y rechaza enérgicamente cualquier apología y manifestación de odio religioso e insta a los países a asegurarse de que los autores sean sancionados.

La resolución subrayó la necesidad de que los responsables rindan cuentas de manera compatible con las obligaciones de los Estados derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. También exhortó a los Estados a adoptar leyes, políticas y marcos de aplicación de la ley nacionales que aborden, prevengan y enjuicien los actos y la promoción del odio religioso que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

La votación, celebrada en el marco del debate urgente convocado tras la quema del Corán hace dos semanas en Estocolmo (Suecia), culminó con 28 votos a favor, siete abstenciones, y 12 en contra, figurando entre estos últimos algunos de los países europeos con mayores índices de población musulmana como Francia o Bélgica, como también Finlandia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

En tanto, entre quienes se abstuvieron estuvo Chile, Benin, Georgia, Honduras, Mexico, Nepal y Paraguay. Se apunto a que el motivo de su decisión era que esta propuesta debía ser más concreta en términos de libertad de expresión.

🔴BREAKING



The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopted draft resolution L.23 (as orally revised) entitled "Countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence."



Full results of the vote at #HRC53⤵ pic.twitter.com/RqQM7m1dBP