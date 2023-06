Los demonios de Tasmania podrían "coexistir" con el cáncer que ha diezmado su población, según estudio

El demonio de Tasmania, una especie que ha visto mermada a dos tercios su población en las últimas tres décadas por la expansión de un cáncer facial, podría llegar a "coexistir" con esta enfermedad a raíz de la evolución del tumor, apunta este miércoles un estudio científico.

La investigación, publicada por la australiana Universidad de Tasmania, apunta que es "es muy poco probable" que este tumor "lleve a la extinción" a este marsupial, que solo se encuentra en la isla de Tasmania (Sur de Australia) y con una población estimada entre 10.000 y 25.000.

