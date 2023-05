"Última advertencia": Familia vegana amenazó a su vecina por cocinar carne con la ventana abierta

Una mujer de Australia recibió una carta de su vecina vegana en la que le pedía que cierre su ventana cuando cocine carne, porque el olor hace que su familia se sienta "enferma" y "molesta".

"Hola, vecino. ¿Podrías cerrar la ventana lateral cuando cocinas, por favor? Mi familia es vegana (solo comemos alimentos de origen vegetal) y el olor de la carne que cocinas nos hace sentir enfermos y molestos. Agradeceríamos su comprensión". Decía la carta firmada por Sarah, Wayne y los niños.

La situación se viralizó rápidamente por redes sociales, donde se originó un acalorado debate sobre el respeto mutuo que debe existir entre las personas veganas y quienes consumen carnes.

Sin embargo, todo empeoró cuando la mujer compartió una segunda carta que le había enviado su vecina con un tono más amenazante, luego que organizó un asado en su casa para celebrar la coronación del Rey Carlos II.

"Hola Kylie, me estás tomando el pelo y has sido francamente grosera. Expuse mi preocupación por el olor a carne que enfermaba y molestaba a mi familia, y tú vas a hacer una barbacoa el sábado por la noche, invitas a mucha gente y sabías que esto me afectaría a mí y a mi familia. Mi amiga Tina me dijo que llevaste mi carta a las redes sociales y te resultó contraproducente", decía la nota que tenía escrito en letras grandes "última advertencia", "ya es suficiente" y "tómalo en serio".

In Australia, a frustrated vegan who claimed to be “sick” and “upset” posted this letter to her meat-eating neighbours requesting they close their window when they cook meat. pic.twitter.com/vGSnrlkyRF