"Le estoy pidiendo por favor": Micrero divide a redes tras cobrar pasaje a un músico ambulante en Perú

A través de un video de TikTok se viralizó el momento en el que un chofer de Perú detuvo su recorrido para cobrarle el pasaje a un músico ambulante que, tras haber terminado de cantar, decidió continuar su viaje sentado como un pasajero más.

"¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Le voy a pagar pero más adelante", se le escucha decir al artista molesto, mientras el chofer le cobraba ante los demás pasajeros que le exigían retomar el recorrido para llegar a sus destinos.

"Le estoy pidiendo por favor. De verdad, por favor. Yo no voy a saber si el señor se bajará", explicó el conductor que posteriormente decidió regresar a su asiento.

Como era de esperarse el video se viralizó en redes sociales, donde la mayoría de los internautas expresaron su apoyo al conductor de la micro.

"Si no paga debe de bajar", "No es obligación del chófer llevarlo, hay sujetos que con el pretexto de su trabajo molestan a los pasajeros dando un servicio que nadie pidió", "Se malacostumbran que los lleven gratis" y "Vi a varios q suben cantando y no se bajan hasta llegar a su casa con pasaje gratis", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.