Gobierno británico pidió a la población evitar "actividades de riesgo" durante huelga de ambulancias

El Gobierno británico recomendó a la población evitar "actividades de riesgo" este miércoles, cuando miles de conductores de ambulancia y paramédicos de emergencias en Inglaterra y Gales detendrán su actividad como medida de presión para demandar mejoras salariales.

Los servicios mínimos establecidos en diversas áreas sanitarias prevén que solo se atiendan llamadas de emergencia clasificadas como "categoría uno", en las que el paciente se encuentra en riesgo inmediato de muerte.

En muchos casos, las ambulancias no responderán a urgencias de "categoría dos", clasificadas por el sistema sanitario como "enfermedades graves, como accidentes cardiovasculares o dolor en el pecho, que pueden requerir atención y transporte urgente", e incluye asimismo quemaduras, ataques de epilepsia y caídas, entre otras emergencias.

El nivel de cobertura variará en cada región sanitaria en función de los acuerdos entre los sindicatos y los gestores locales, dado que el Gobierno británico no tiene competencias para imponer servicios mínimos en caso de huelga.

"Si hay gente planeando llevar a cabo alguna actividad de riesgo (durante el miércoles), recomendaría encarecidamente que no lo haga", alertó este martes en la BBC el secretario de Estado de Sanidad Will Quince.

Como ejemplos, Quince mencionó que desaconseja la práctica de cualquier "deporte de contacto" o salir a correr si ha helado durante la noche, pues ello supondría "un riesgo adicional".

El paro de empleados de ambulancias se producirá después de que este martes hayan vuelto a hacer huelga miles de enfermeros en el Reino Unido, que exigen un incremento salarial del 19% y han amenazado con más paros en enero si el Gobierno continúa rechazando sentarse a la mesa para negociar un aumento por encima del 4,75% establecido.

Health minister Will Quince on @BBCBreakfast:



- Govt won't reopen pay talks

- Unions will be told emergencies must be covered during ambulance strike

- Army won't be allowed to use blue lights or break speed limit

- People should avoid "risky activity" https://t.co/QUsYCQiYaO