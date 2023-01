Mujer le enviaba a su expololo hasta 150 mensajes al día: Recibió una orden de alejamiento

Una mujer le envió más de 1.000 mensajes a su expololo, incluso llegando a mandarle 150 por día, pidiéndole que vuelvan luego de haber terminado su relación de casi dos años.

Michelle Felton, de 28 años, fue enjuiciada por el caso en Inglaterra, pues su ex, Ryan Harley, dijo haber estado al borde de quitarse la vida debido a su constante acoso.

Según Mirror, la mujer fue sentenciada con una orden de alejamiento, que le prohíbe acercarse a Harley durante 18 meses. Asimismo, deberá ir a rehabilitación y pagar 295 libras a la víctima (cerca de 400 mil pesos chilenos).

La pareja había iniciado su relación en mayo de 2020 y terminó en febrero de 2022. En esa fecha Felton empezó con los mensajes, llamadas perdidas e incluso acudiendo a la casa de Harley sin ser invitada.

La mujer le dejaba regalos en la puerta y le escribía constantemente "¿Por qué no me hablas?, Te amo, ¿Nos vamos a juntar hoy? ¿Vamos a salir?", sin obtener respuesta.

En total fueron más de 1.000 mensajes en 11 días.

Según Harley, la relación "fue tóxica". La última discusión que tuvieron como pareja fue violenta: Ella le dio una patada en la ingle mientras él rompió unos de los dedos de la mano de Michelle, quien debió someterse a cirugía.

Specsavers assistant who drove her ex to contemplate suicide is banned from contacting him https://t.co/j2QuqCk5uK