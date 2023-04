Medvédev: Polonia desaparecerá si hay guerra entre Rusia y la OTAN

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió hoy que "Polonia desaparecerá" si se produce una guerra entre su país y la OTAN.

"Cierto cabeza hueca de nombre Mateusz Morawiecki (primer ministro polaco) ha dicho que Ucrania tiene derecho de atacar a Rusia y que no le preocupa una guerra de la OTAN contra Rusia, porque esta última la perdería pronto", escribió en su cuenta de Twitter Medvédev, quien estuvo al mando del Estado ruso entre 2008 y 2012.

Añadió que no sabe quién ganará o perderá aquella guerra, pero subrayó que, "considerando el papel de Polonia como puesto de avanzada de la OTAN en Europa, este país seguro que desaparecerá junto con su estúpido primer ministro".

--- Polish text below ---



Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…