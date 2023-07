Guaidó: Venezuela está ante "un escenario pre-Nicaragua"

Venezuela está "en un escenario pre-Nicaragua" y urgen más sanciones de la comunidad internacional para blindar las primarias de la oposición, dijo este jueves Juan Guaidó, quien llegó a ser reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 gobiernos y hoy vive en Estados Unidos.

"No basta con tuits ni comunicados (...) cuando están atentando no contra la democracia, algo que no tenemos en Venezuela, sino contra la posibilidad de tenerla", afirmó Guaido en un llamado al "mundo libre" para "no tener miedo" a imponer más sanciones al Gobierno que preside Nicolás Maduro.

"Sé que son polémicas (las sanciones), sé que generan debate, pero es la herramienta que tenemos, hay que emplearlas a fondo (...) para poder disuadir de alguna manera el accionar salvaje de una dictadura como la de Maduro", subrayó.

Guaidó, quien lleva en EE.UU. "67 días", una cuenta que aseguró tener muy presente, pues su propósito a medio plazo es regresar a su país, siempre que tenga "seguridad", habló con EFE en Miami sobre lo que puede hacer desde EE.UU. para que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela sean libres y democráticas.

UNIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL

El dirigente opositor resaltó la importancia de las primarias de la Plataforma Unificada (opositora), fijadas para el 22 de octubre próximo y cuando se le pregunta si cree realmente que llegarán a celebrarse, señala que está claro ya que Maduro "va a atentar" contra el proceso de selección del candidato de la oposición.

Tres de los precandidatos opositores (María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano) han sido "inhabilitados", subrayó, pero es un escenario que "no es nuevo" y no debe "tomar por sorpresa" a nadie.

"Hay que estar preparados y no ser ingenuos", declaró.

Guaidó mencionó en este punto la ilegalización de los partidos políticos opositores venezolanos en 2018 y lo que pasó en 2021 en Nicaragua, donde todos los precandidatos opositores fueron inhabilitados y encarcelados y Daniel Ortega "arrasó" en las elecciones y logró un nuevo mandato presidencial.

A su juicio, Maduro "va a atentar en contra de la primaria porque le hace mucho daño un país unificado como en el 2019", cuando él, que entonces presidía la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino de Venezuela con el argumento de que EE.UU. y otros países no validaron las elecciones de 2018.

Su presidencia interina fue reconocida en primer lugar por el Gobierno de EE.UU., entonces encabezado por Donald Trump, y luego por medio centenar de Gobiernos más y se mantuvo hasta 2022.

El opositor defiende la necesidad de reforzar la unidad de las fuerzas antichavistas y lograr un "acompañamiento internacional" para proteger a los precandidatos y a la Comisión Nacional de Primarias en primer lugar.

Se trata, dijo, de que quienes los vayan a atacar sepan de antemano que sus acciones van a "tener consecuencias".

TIENE QUE HABER CONSECUENCIAS POR ATACAR A LAS PRIMARIAS

"Tiene que haber consecuencias para una dictadura como la de Maduro que inhabilite, que persiga, que torture", reiteró tras mencionar que la Carta Interamericana se ha convertido en "poesía" y no sirve para acabar con "la impunidad de los tiranos".

Cuando llegó a EE.UU., a raíz de que el Gobierno de Colombia no le permitió permanecer en su territorio, Guaidó dijo en una rueda de prensa en Miami que no tenía intenciones de pedir asilo político.

Ahora, según mencionó, está estudiando cuál es el estatus migratorio que más conviene a su familia -su esposa y sus dos hijas se reunieron en Miami con él- y al "trabajo" que quiere hacer desde aquí, que básicamente es ayudar a proteger a los que "resisten" a la "dictadura" dentro de Venezuela, promover la unidad de las fuerzas opositoras y "visibilizar" la lucha por restablecer la democracia.

Sobre lo que puede hacer EE.UU., el líder venezolano manifestó que tiene "una comunicación constante" con la Administración del presidente Joe Biden y que les ha transmitido el mensaje de que no puede haber un alivio de sanciones ni permitir a Maduro que actúe con impunidad.

Es "hora de pasar a la acción", concluyó Guaidó, quien cree que de esa manera no solamente ganan los venezolanos, que podrán "vivir en paz y recuperar la democracia", sino EE.UU. y el mundo en general.

"Maduro es el faro, la primera antena de desestabilización regional", aseveró.