Maduro festeja 10 años aferrado al poder: "Me siento orgulloso"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes, cuando se cumplen 10 años de su elección como jefe de Estado, estar orgulloso de su gestión y de la "batalla" que, junto a sus seguidores, ha dado al frente del país.

"Diez años después, me siento orgulloso de la batalla que hemos dado, me siento orgulloso del pueblo de Venezuela, de los hombres y mujeres de a pie (...) Me siento orgulloso de la historia que estamos escribiendo y me siento orgulloso, sobre todo, de la historia que se está por escribir, que va a ser una historia más grande aún", apuntó en un acto con motivo del décimo aniversario de su llegada al poder.

Para el mandatario, ha sido una época en la que el Gobierno se mantuvo "en resistencia" y "demostrando fortaleza", pese a la "lucha intensa" que, aseguró, han tenido que dar desde el Ejecutivo para combatir las sanciones internacionales y "ataques" de sectores opositores.

Afirmó que, durante su gestión, ha protegido los "derechos sociales del pueblo", a través del mantenimiento de los programas públicos llamados "misiones", con los que se ejecutan entregas de viviendas y de bolsas de alimentos, entre otras cosas.

No obstante, aseguró que "hay debilidades" que deben ser superadas, para lo que pidió a los funcionarios planificar mejor sus acciones en beneficio de la ciudadanía.

En abril de 2013, Maduro fue elegido presidente al obtener 7.587.579 votos (50,51%), sobre su principal contrincante, el opositor Henrique Capriles, quien obtuvo 7.363.980 (49,12%), lo que provocó el cuestionamiento del antichavismo ante el estrecho margen de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego de un primer sexenio, el mandatario fue reelegido en 2018 en los comicios presidenciales de más baja participación en Venezuela, prácticamente sin oposición y con amplio rechazo internacional.