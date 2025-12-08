Diosdado Cabello desestima el Nobel de la Paz de María Corina Machado como una "subasta"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó este lunes la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, asegurando que se trata de "una subasta" que se otorga "al mejor postor", a dos días de la ceremonia en Oslo.

Durante su rueda de prensa semanal, transmitida por la estatal VTV, el también ministro del Interior señaló que el chavismo "no participa" en ese tipo de procesos.

"Revisa quiénes han sido los premios Nobel de la Paz y ahí obtendrás la respuesta. No hay mucho que buscar", afirmó, insistiendo en que el oficialismo ya tiene "el mejor de los premios", que, dijo, es "el pueblo" y la "tranquilidad" en la que viven.

Cabello restó importancia a la ceremonia programada para este 10 de diciembre y sostuvo que, en Venezuela, ese día se realizará "una gran marcha de los campesinos" para conmemorar la Batalla de Santa Inés, de 1859. "Ese día estaremos nosotros marchando", subrayó.

Detalles de la ceremonia

Pese a encontrarse en la clandestinidad, se espera que María Corina Machado asista a la ceremonia en Oslo, según confirmó el Instituto Nobel noruego, que evitó entregar detalles sobre su eventual salida de Venezuela por razones de seguridad.

Ya han confirmado su presencia mandatarios como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, llegó este lunes a reunirse con familiares de la dirigente.

A la ceremonia también asistirá el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y rival de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Machado se convertirá en la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz. El Comité Noruego destacó su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su lucha por "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".