Cámara Baja acusa incapacidad de Hassler y pide auxilio al Gobierno ante "crítico estado de inseguridad e insalubridad" en Santiago

La Cámara de Diputadas y Diputados acusó una "incapacidad" de la alcaldesa Irací Hassler (PC) para administrar Santiago y pidió al Gobierno que auxilie a la comuna capital ante la crisis de "inseguridad e insalubridad" que afronta actualmente.

La Corporación aprobó un proyecto de resolución que "manifiesta su preocupación ante el crítico estado de inseguridad e insalubridad existente en la comuna de Santiago, así como en la deficiente provisión de servicios educativos".

Por ello, "solicita al Presidente de la República disponer todas las medidas de colaboración con dicho municipio, habida consideración de la incapacidad con que la administración comunal está enfrentando tales problemáticas".

La declaración fue propuesta por la bancada de Renovación Nacional y obtuvo 74 apoyos, de la oposición y la Democracia Cristiana; mientras que 44 legisladores votaron en contra y 16 se abstuvieron, principalmente del oficialismo en ambos casos.

"Es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal, debiendo sumarse a esto la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el Municipio, muchos de ellos de tipo 'emblemáticos' como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas", expone la resolución.

El texto remarca que "la educación pública de excelencia hoy es un lastre para padres y apoderados que deben inscribir a sus hijos en tales establecimientos y para la comunidad santiaguina toda, que es objeto de los hechos delictivos e incivilidades que ocurren desde los colegios como protestas violentas, uso de artefactos incendiarios para quemar buses del transporte público o ataques a policías y recintos militares".

Enfatiza también que "en materia de seguridad, las cifras son también desoladoras", pues "el casco histórico de la comuna es el perímetro con mayor número de homicidios en todo Chile desde 2019, existiendo barrios como Franklin o Yungay en donde esta modalidad delictiva ha pasado a ser común".

Asimismo, deplora que "es por todos conocido el lamentable estado del espacio público, sobrepoblado completamente por personas que ejercen el comercio informal con actividades de distinta naturaleza, lo que encubre e incentiva delitos como robos, delitos violentos o de falsificación, así como desórdenes, incivilidades y falta de salubridad"; en el marco de lo cual recuerda que Hassler el año pasado había anunciado que entregaría cerca de un millar de patentes provisorias a vendedores ambulantes.

"ESTADO PAUPÉRRIMO"

Aunque "el paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años, no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis", los diputados plantean que "no ha sido abordado como es debido por la Municipalidad liderada por la alcaldesa Irací Hassler, que ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y 'reman contra corriente' en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas".

"No cabe duda de que la gestión de la alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad, salubridad y al interior de los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste una colaboración excepcional ante la incapacidad en su actuar", sentencia el documento.