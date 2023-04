La economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, afirmó que la propuesta de parlamentarios socialistas de eliminar los cobros en UF es equivalente a romper un termómetro que delata temperatura excesiva, pues no soluciona "en nada" el problema de la inflación. Cifuentes aseveró que para revertir la situación se debe pensar en "cuál fue la causa" del fenómeno: "El populismo parlamentario que tuvimos en Chile" desde 2020, con la aprobación de los retiros de fondos de pensiones y la instalación de los IFE más allá de lo debido. Afirmó que la UF permite tener créditos hipotecarios a tasas menores que si fueran nominales, por lo tanto, en la herramienta "hay costos y beneficios" y uno no puede elegir a discreción con cuáles se queda y con cuáles no.

