Frente a un proyecto que busca descartar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en transacciones de salud, educación y vivienda, el economista Claudio Agostini apuntó en El Primer Café que "me parece bien intencionado, pero no tiene ningún efecto práctico". Como la iniciativa llevaría a que los contratos reajusten por IPC, "no va a pasar nada, si la UF es lo mismo que el IPC, porque refleja la inflación".

