"Tienen que respetar el precio": Clientes compraron los iPhone 14 a $54 mil en el CyberDay y se los cancelaron

Una tremenda decepción se llevaron clientes que durante el reciente CyberDay encontraron el iPhone 14 Pro Max a sólo 53.990 pesos: El supermercado Líder, donde encontraron la impresionante oferta, canceló las compras.

Según Walmart, se trató de un error técnico en su sistema que rebajó el valor del celular en más 1.100.000 pesos desde su precio original, por lo que decidieron devolver el dinero a los clientes afectados.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), no obstante, advirtieron al supermercado que no respetar el precio de la oferta conlleva una infracción.

"Aquí estamos hablando de por qué el consumidor tiene que pensar que eso no es así, que no vale 40 'lucas' o lo que valía el iPhone. Una persona perfectamente puede decir yo quiero cinco iPhone, ¿por qué no? Eso es lo que dice el precio. Tienen que respetar el precio", dijo el presidente de Odecu, Stefan Larenas a T13.

Larenas agregó que "el precio es la relación que nosotros tenemos con el mercado y si a mí me dicen que cuesta 10, cuesta 10. Si me equivoqué, entonces yo (como empresa) cometo una infracción, puedo ser sancionado, pero tengo que reparar a la persona".

Uno de los afectados conversó con el mismo medio y dijo haber adquirido siete iPhone aprovechando los descuentos, pero le cancelaron la compra de forma unilateral: "Me sentí súper pasado a llevar y es un tema lamentablemente recurrente en estos eventos, y entiendo que por ley eso no se puede hacer".