"Bazar Patriota" vende funkos de Pinochet, Merino, Leigh, Mendoza y Kast

Funkos, tazones y amigurumis de Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza y José Antonio Kast, entre otros, son algunos de los productos que comercializa el denominado "Bazar Patriota", situación que ha generado polémica durante los últimos días.

Según consignó La Tercera, tras viralizarse los posteos en redes sociales ofreciendo estos productos, la diputada Lorena Fries (CS) planteó que es "una falta de respeto, una falta de consideración con lo que hemos vivido hace muchos años, pero también con lo que viven las víctimas y sus familiares cada vez que se hacen este tipo de actos".

Es la venta de vinos la que ha generado mayores críticas, ya que una de las personas supuestamente involucradas en su comercialización a través de Mercado Libre es el abogado José Luis León, actual director de la Corporación de Desarrollo del municipio de La Reina.

Ante esta situación, el PS exigió "la remoción de León Márquez de su cargo porque se aleja del estándar ético básico que requiere estar a cargo de la educación de niñas, niños y jóvenes. Con la misma energía demandamos una explicación del alcalde José Manuel Palacios".

El alcalde Palacios sostuvo que se trata de un "tema del ámbito privado de cada una de las personas. Nosotros hemos visto alcaldes que andan con polera del perro 'matapacos' y nadie de izquierda ha dicho nada y les da lo mismo (...). Acá quiero poner un tema y que es bien grave y que tiene que ver con un Presidente, que está en ejercicio y que se reía mostrando una polera de un senador asesinado, y ustedes no dijeron nada, no hacen ninguna manifestación al respecto. ¿Que más violento y qué más agresivo que eso?".

"Si piden la renuncia de alguien, que sea por gestión, si hay algo que tiene que ver con adoctrinamiento en los colegios, si hay algo que está en el ámbito privado y lo traspasa al ámbito laboral... En ese sentido, quiero decir que hay ejemplos más graves", añadió.

El diputado independiente Tomás Hirsch dijo que "frente a la inaceptable venta de vinos para celebrar el golpe militar, incluyendo en forma ilegal etiquetas con los logos de las FFAA, solicité a Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados oficiar a la ministra de Defensa para saber las medidas y acciones que se adoptarán. Esperamos querella".

Por su parte, León dijo que "en el marco de la intimidad de mi vida privada, compré a través de una cadena de WhatsApp que recibí junto a unos amigos una partida de vinos a un establecimiento formal. No tengo nada que ver con la decisión de hacer o no hacer el vino. No tengo ninguna relación con la viña que lo hace, ni con la decisión del contenido o imagen que tiene la etiqueta ni con la decisión de cómo se comercializa el vino o a quiénes se les comercializa, ni con ningún otro aspecto".

"Alguien que reenvió el mensaje fuera del grupo de amigos sin mi autorización hizo que esto llegara a manos de un periodista. Seguramente hay varias cadenas dando vueltas, pero tomaron la mía e hicieron ver como que el vino fuera obra mía, cuestión que no tiene nada de cierto. No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones", lamentó.