Día de los DD.HH: Boric destacó avances en Plan de Búsqueda y cierre de Punta Peuco

El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en el Centro Cultural Matucana 100, donde recibió el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y destacó los avances en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y el cierre del penal Punta Peuco.

El informe del organismo, dividido en seis apartados, presentó un diagnóstico y desafíos cruciales en materias como el derecho a la verdad y los archivos de la dictadura, señalando que sigue siendo una tarea pendiente. También profundiza en temas de corrupción, diligencia empresarial, la educación y la migración.

Un foco importante del documento fue la libertad de expresión, donde se identificaron desafíos relacionados con la restricción de distintas plataformas y el uso indebido de dicho derecho para expresar discursos de odio.

Tras recibir el informe, el Mandatario destacó los logros de su Administración en materia de derechos humanos. "Tomamos la decisión de terminar con Punta Peuco como un lugar de privilegio para criminales de lesa humanidad. Sin memoria, sin verdad, sin justicia, no hay certeza de no repetición, y sin garantía de no repetición, no hay futuro de paz", subrayó.

"Ahora, nuestro Gobierno en esta materia nos hemos propuesto sanar heridas y hacernos cargo de deudas sociales que el país arrastraba, algunas de larga data y otras más recientes. Creemos que hemos tenido avances, aunque por cierto, como bien nos recuerda el INDH en todos sus informes, siempre hay pendientes y cosas que mejorar", puntualizó el jefe de Estado.

Avances del Plan Nacional de Búsqueda

Boric también destacó el avance del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura, cuyo reporte anual también fue entregado durante esta jornada.

Entre los logros de dicha política pública se encuentra la elaboración de una nómina única de víctimas de desaparición forzada, más de 150 diligencias en terrenos de memoria, y la creación del Archivo Nacional de la Memoria.

"Por primera vez en un sitio oficial del Estado, www.plannacionaldebusqueda.cl, aprovechamos de dar cuenta de este sitio para que todos puedan ingresar a él, tiene esta nómina oficial de las 1469 personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo", valoró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien confirmó que el plan continuará durante 2026, asegurando que existe el presupuesto necesario y que no "hay razones" para terminar con él en el futuro.

"También tiene un mapa georreferenciado que ha logrado construirse después de toda la información que se ha reunido en el Plan Nacional de Búsqueda, y todos los ciudadanos en Chile pueden acceder a esta información, pueden identificar a cada uno de los detenidos desaparecidos, pueden saber el lugar al que fueron llevados, al centro de prisión política y tortura al que fueron llevados, algunos de ellos fueron llevados a más de uno y, lamentablemente, también hasta el momento en que les perdemos el rastro", complementó.

Interpelación sobre Mejor Niñez

Al finalizar la ceremonia, un ciudadano interpeló al Presidente Boric respecto a la gestión del Servicio Mejor Niñez y la protección de los menores a cargo del Estado.

El Mandatario respondió asegurando que se están tomando medidas, incluyendo la creación de la Comisión Verdad y Niñez, que deberá entregar resultados antes del fin de su Administración; y un aumento de presupuesto destinado al programa de familias de acogida.