Municipio quiere cambiar nombres de nueve calles de Santiago por los 50 años del golpe

El concejo municipal de Santiago analizará la propuesta impulsada por la alcaldesa Irací Hassler (PC) para cambiar los nombres de nueve calles, un puente y dos plazoletas de esa comuna, posiblemente en la sesión del próximo miércoles 9 de agosto.

De acuerdo a El Mercurio, el Comité Interdisciplinario por la Conmemoración de los 50 Años del Golpe de Estado -creado por la alcaldía y formado por direcciones municipales y organizaciones de la sociedad civil- plantea modificar el título de "lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones" en dictadura.

A partir de propuestas recibidas durante los últimos meses, se seleccionaron los siguientes lugares:

Santa Mónica (entre General Bulnes y Ricardo Bulnes) pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco

(entre General Bulnes y Ricardo Bulnes) pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco Maule (desde el número 0 al 200) se llamaría Carlos Lorca Tobar

(desde el número 0 al 200) se llamaría Carlos Lorca Tobar Delfina (del 837 al 803) se llamaría Alicia Aguilar Carvajal

(del 837 al 803) se llamaría Alicia Aguilar Carvajal Aconcagua (entre San Diego y San Ignacio) se llamaría Carlos Humberto Contreras Maluje

(entre San Diego y San Ignacio) se llamaría Carlos Humberto Contreras Maluje General Bulnes (entre Alameda y Moneda) se llamaría Jécar Antonio Nehgme Cristi

(entre Alameda y Moneda) se llamaría Jécar Antonio Nehgme Cristi Huérfanos (entre Brasil y Maturana) se llamaría Patricio Bunster Briceño

(entre Brasil y Maturana) se llamaría Patricio Bunster Briceño Manuel de Amat (entre San Alfonso y Camino a Melipilla) se llamaría Elisa del Carmen Escobar Cepeda

(entre San Alfonso y Camino a Melipilla) se llamaría Elisa del Carmen Escobar Cepeda Rosas (entre Morandé y Teatinos) se llamaría Littré Quiroga Carvajal

(entre Morandé y Teatinos) se llamaría Littré Quiroga Carvajal Namur pasaría a ser Ida Amelia Vera Almarza

pasaría a ser Ida Amelia Vera Almarza Puente Loreto se llamaría Puente Ronald Wood

se llamaría Puente Ronald Wood Plazoleta de Andes, Brasil y Mapocho se llamaría Carolina Wiff Sepúlveda

se llamaría Carolina Wiff Sepúlveda Plazoleta de Santo Domingo con 21 de Mayo se llamaría Plazoleta Lincoyán Berríos Cataldo

Algunos de los solicitantes son la timonel del PS, Paulina Vodanovic; el secretario general del PC, Lautaro Carmona; las concejalas Rosario Carvajal (ind) y Camila Davagnino (PC); la rectora de la UTEM, Marisol Durán; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y la presidenta del Colegio de Arquitectos, Beatriz Buccicardi.

El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) ya aprobó los cambios, con 10 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, por lo que actualmente son discutidos en comisiones del concejo previo a la sesión plenaria.

Esta última instancia es conformada por tres militantes del PC (Davagnino, Dafne Concha y Virginia Palma), Marcela Urquiza (FRVS), Ana Yáñez (RD), Paola Melo (PS), Rosario Carvajal (ind), Yasna Tapia (CS) y los RN Santiago Mekis y Juan Mena.

Para la concejal Concha, quien además preside la Comisión de Derechos Humanos y Memoria, la defensa de "los derechos humanos en la conmemoración de los 50 años trasciende a cualquier límite que uno le quiera poner (...) da exactamente lo mismo si esto se hace en Punta Arenas, Puente Alto, Providencia o Santiago".

"En Santiago nos estamos haciendo cargo, como administración y como concejo. Espero que esto pueda aportar a la memoria histórica", agregó la autoridad, adelantando que de aprobarse, los cambios se harían efectivos a más tardar el 10 de diciembre.

"LOS VECINOS NO PUEDEN OPINAR"

Entre quienes se resisten a la idea está Giselle Dussaubat, presidenta de la fundación Santiago se Levanta, quien opinó ante el matutino que el proceso "es súper grave, toda vez que los vecinos no pueden opinar", pues además de tratarse en el concejo, las solicitudes fueron presentadas "por terceros que ni siquiera viven en la comuna".

"Están la asociación de ejecutados y otra de detenidos desaparecidos, y si bien se entienden sus causas, sentimos que es una invasión a la comuna, porque ni siquiera conversaron con los vecinos, no se acercaron a las juntas de vecinos, no viven en la comuna", insistió.

La dirigenta precisó que "nadie está desconociendo lo del 73 ni lo que significa para las víctimas; el tema es que no corresponde, que no tiene ningún tipo de vinculación a la comuna de Santiago y que nos están borrando nombres que son importantes para nosotros y nuestra historia (...) Por último, pudieron tener la deferencia de consultar a las comunidades si quieren o no".

A juicio del concejal Mena (RN), "esto es un guiño político por parte de la alcaldesa para tratar de recuperar votos por el lado de su sector político, de la izquierda, haciendo este gesto en la conmemoración", pues aquel bloque "ve muy cuestionada su alcaldía".

Por lo demás, coincidió con Dussaubat en cuanto a que "es indispensable la opinión de los vecinos, y eso lamentablemente no se ha hecho. Se está tomando una decisión sin consultar, sin entender su opinión, y eso es muy preocupante de una alcaldía, que quiera hacer cosas a puertas cerradas".

Al respecto, la concejal Concha explicó que "algunos de los antecedentes que se han puesto a disposición vienen acompañados de algunos procesos de participación, pero en general, por ejemplo, está el Colegio de Arquitectos, que solicita el cambio de nombre de una calle por el nombre de una arquitecta detenida desaparecida. Eso no tiene un proceso de participación, sino que solamente todos los antecedentes que ellos ponen a disposición en esta solicitud; lo mismo el sindicato de la danza".