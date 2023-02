Boric designará a director de Senapred después del combate a los incendios

El Presidente Gabriel Boric decidió postergar hasta después de que se dé por finalizada la emergencia de los incendios forestales la designación del director del Servicio Nacional De Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), cargo que hace 94 días es subrogado por Mauricio Tapia.

La Tercera sostuvo que los cuatro nombres propuestos para acceder a esa jefatura descansan en el escritorio del Mandatario desde el 26 de diciembre, aunque según el Ministerio del Interior, el nuevo líder de la repartición que reemplazó a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) ya está definido.

"El Presidente de la República decidió posponer el nombramiento, con el objetivo de concentrar a la institución en el despliegue de capacidades necesarias para hacer frente a la emergencia", recalcó esa cartera, de la que depende Senapred.

Según los plazos del sistema de Alta Dirección Pública, el Mandatario dispone de 90 días hábiles para ejecutar el nombramiento desde que recibió la cuaterna, es decir, tiene hasta el 27 de abril -casi dos meses- para hacer pública su elección.

La nómina actual se configuró tras analizar el perfil de 152 aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos por el Senapred en ese concurso, entre ellos, tener experiencia de al menos cinco años a cargo de una dirección o jefatura, con conocimientos en gestión de desastres y emergencias, y experiencia en trabajos interdisciplinarios con autoridades.

Pero el mismo 26 de diciembre en que el Presidente recibió a los postulantes, un incendio forestal azotó a un vasto sector de Viña del Mar, lo que lo llevó a decidir "posponer el nombramiento, con el objetivo de concentrar a la institución en el despliegue de capacidades necesarias para hacer frente a la emergencia", planteó Interior.

"El nombramiento fue tramitado completamente, pero no será ejecutado mientras no concluya la grave emergencia de los incendios forestales que enfrenta el centro sur del país. Por razones obvias, no se cambia el mando en medio de una contingencia de la magnitud de la que se vive hasta hoy", enfatizó la cartera.

El Ministerio insiste en que el nuevo director no será informado "hasta que se evaluara por parte de la propia Senapred condiciones más estables ante una temporada de incendios que se preveía altamente compleja (...) de manera que pueda asumir en un contexto propicio la colaboración del organismo en el desafío de la reconstrucción".